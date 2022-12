Spaanse baptist Campos overleden

In Madrid is maandag plotseling Gabino Fernández Campos (78) overleden, meldt ProtestanteDigital. Hij laat een vrouw en drie zoons na. De baptistenpredikant, historicus en publicist heeft grote moeite gedaan om het Spaanse protestantisme aan de vergetelheid te ontrukken. Fernández Campos deed veel aan eigen bronnenonderzoek. Zijn kracht lag in de verspreiding van breed toegankelijke informatie over het Spaanse protestantisme vanaf de 16e tot en met de 20e eeuw.