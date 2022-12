De economie van de eurozone is in het derde kwartaal iets sterker gegroeid dan eerder gedacht, ondanks de tegenwind van de hoge inflatie. Het Europese statistiekbureau Eurostat meldde op basis van een definitief cijfer dat de economie met 0,3 procent is gegroeid in vergelijking met een kwartaal eerder. Bij een voorlopige raming werd een plus van 0,2 procent gemeld.