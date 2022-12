Vrouwen die een ongewenste zwangerschap willen afbreken, kunnen hiervoor binnen afzienbare tijd ook terecht bij hun huisarts voor een abortuspil. Na de Tweede Kamer stemde dinsdag ook de Eerste Kamer in met de verstrekking van de abortuspil via de huisarts. Een ruime meerderheid steunde een initiatiefwetsvoorstel dat dit mogelijk moet maken, dat was ingediend door D66, VVD, PvdA en GroenLinks.