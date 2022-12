Oud-koning Juan Carlos deels immuun voor klachten ex-minnares

De voormalige Spaanse vorst Juan Carlos heeft een succesje geboekt in de slepende juridische strijd met een in Engeland wonende ex-vriendin. Die beschuldigt hem van jarenlange misdragingen, bedreigingen en laster voor Engelse rechtbanken. Magistraten hebben in hoger beroep in Londen bepaald dat de 84-jarige Juan Carlos de Borbón y Borbón, die in Spanje de titel koning nog steeds draagt, niet kan worden aangeklaagd over de periode waarin hij daadwerkelijk als monarch regeerde (1975-2014).