Waarom zit niet iedereen te wachten op een kerncentrale?

Twee opvallende besluiten in één week. De Nederlandse staat hoeft geen 2,4 miljard euro te compenseren voor de sluiting van twee kolencentrales en het kabinet trekt 5 miljard euro uit voor twee kerncentrales in het Zeeuwse Borssele. „Een overwinning voor het klimaat”, zei minister Jetten van Klimaat en Energie over de eerste uitspraak. Dat geldt ook voor het plan om kerncentrales te bouwen. Dat zijn twee verstandige besluiten.