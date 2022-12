Haakt de Biblebelt af? Beelden van betogingen rond Zwarte Piet wekken wel die indruk. Veranderen reformatorische christenen van protestanten in activisten? De militante taal die de RD-redactie in coronatijd bereikte, wijst daar wel op: „De overheid is in dienst van de duivel”. Maar een echte protestant vertrapt de aarde onder zijn voeten en is op reis naar een beter Vaderland.