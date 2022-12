Zorgen België over toename ziekenhuisopnames baby’s met RS-virus

Viroloog Steven Van Gucht van Sciensano, het Belgische RIVM, roept ouders in zijn land op om even geen bezoekjes af te leggen of naar bijeenkomsten te gaan met baby’s. Sinds enkele dagen zorgt een „intense circulatie” van het RS-virus in België voor een stijgend aantal baby’s en kinderen dat met acute luchtweginfecties moet worden opgenomen. Verschillende pediatrische ziekenhuizen trokken de voorbije dagen aan de alarmbel.