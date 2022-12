Column: Wie scheppingsorde wil handhaven zoekt ruimte voor dierenleven

Het woord scheppingsorde komt vandaag de dag regelmatig ter sprake. En dan gaat het vooral om de schepping van een man en een vrouw. Binnen de band van hun huwelijk heeft seksualiteit een plaats. Er zijn echter meer zaken die met de schepping zijn gegeven. In de eerste hoofdstukken van Genesis staan gegevens voor de ordening van heel het maatschappelijk leven: over het beheer dat de mens heeft over de aarde, over arbeid, over huwelijk, over gezag, over zonde en haar gevolgen.