Politie neemt groot aantal slecht verzorgde reptielen in beslag

Bij een handelaar in het Limburgse dorp Beek zijn afgelopen zaterdag 44 slecht verzorgde reptielen in beslag genomen. Ook werden zo’n honderd dode schildpadden, hagedissen en slangen gevonden in een diepvries van het bedrijf. Bij de nog levende dieren ging het om boomkikkers, steppevaranen (een Afrikaanse hagedissoort), baardagamen (een soort hagedis die leeft in de Australische woestijnen), leguanen, waterschildpadden, een slang en een tropische spin. Dat maakte de dierenpolitie maandag bekend.