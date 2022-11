Het is geen geheim dat Turkije onder president Recep Tayyip Erdogan het liefst de grenzen van het land zou oprekken tot de omvang van het vroegere Ottomaanse Rijk. Nu is dat onmogelijk, maar Erdogan is niet iemand die in onmogelijkheden denkt. Hij kijkt liever naar wat wél kan. Bijvoorbeeld: steeds meer land in het noorden van Syrië in bezit nemen.