Ronkende machines op vliegshow Wings of Freedom bij Ede

De aftrap van het Edese evenement Wings of Freedom had woensdag plaats. Het hoogtepunt van deze dagen is de vliegshow van zaterdag. Ruim zestig vliegtuigen kiezen dan het luchtruim tijdens een vliegshow.

Bezoekers kunnen daarnaast op het nagebouwde vliegveld het reilen en zeilen van militairen en burgers ervaren. Het evenement vormt de start van de Gelderse herdenking van de geallieerde operatie Market Garden.