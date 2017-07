Reimerswaal stemt in met bouw gg-kerk Yerseke

Met tien tegen acht stemmen ging de gemeenteraad van Reimerswaal dinsdagavond akkoord met de bouw van een grote, nieuwe kerk van de gereformeerde gemeente in Yerseke.

Coalitiepartijen SGP en CDA en één van de twee VVD-raadsleden stemden vóór na de toezegging van het college dat de verwachte verkeersproblematiek bij de nieuwe kerk wordt aangepakt nog voor er met de bouw wordt begonnen. Gezien de te verwachten gang naar de Raad van State door tegenstanders, zal dat waarschijnlijk pas over twee jaar zijn.

Coalitiepartij CDA vroeg verantwoordelijk wethouder Sinke (SGP) om harde toezeggingen om de verkeersdruk op de Steeweg, toegangsweg naar de 2000 zitplaatsen tellende kerk, tot een minimum te beperken. Zij verlangde dat ook de omwonenden bij die aanpak nadrukkelijk betrokken worden. De CDA-fractie is bang voor een verkeersinfarct op de Steeweg wanneer de verkeersdruk op piekmomenten tijdens het in- en uitgaan van de kerk sterk toeneemt.

Wethouder Sinke heeft al toegezegd dat hij de Steeweg zal herinrichten en een rotonde zal aanleggen voor een veiliger verkeersdoorstroming. “Wij maken ons zorgen om de verkeersveiligheid”, zei CDA-raadslid Hoogerland, “maar als de wethouder de harde toezegging kan doen dat hij de herinrichting van de Steeweg voortvarend ter hand neemt en daar omwonenden bij betrekt, neemt dat onze zorgen enigszins weg.”

Door de steun van de tweekoppige CDA-fractie kreeg het plan steun van negen van de achttien raadsleden in Reimerswaal. Coalitiepartij SGP (zeven zetels) was altijd al voorstander. De VVD maakte het spannend. Van die coalitiegenoot was nog één voorstem nodig voor een meerderheid. VVD-raadslid Laban was en bleef ook dinsdagavond verklaard tegenstander, maar haar collega-VVD’er Van der Endt twijfelde tot de vergadering. Zou hij tegen hebben gestemd, dan zouden de stemmen staken, maar uiteindelijk zei ook hij ja, waarmee de steun van een meerderheid van tien van de achttien raadsleden een feit was.

De voltallige oppositie bestaande uit PvdA, ChristenUnie en Leefbaar Reimerswaal stemde zoals verwacht tegen. Aan het begin van de vergadering moest waarnemend burgemeester Zoon fractievoorzitter Weststrate van Leefbaar Reimerswaal meerdere keren tot de orde roepen. Weststrate beschuldigde coalitiepartij SGP van verstrengeling van belangen met de gereformeerde gemeente en sprak van “een in elkaar geknutseld en achter gesloten deuren tot stand gekomen plan”.

De tegenstanders spraken steevast geringschattend van een ‘megakerk’. De bouw van de kerk met pastorie, kosterswoning en zalencomplex aan de rand van het dorp nabij natuurgebied Yerseke Moer is nodig vanwege de gestage groei van het aantal leden van de plaatselijke gereformeerde gemeente, die op dit moment tegen de 2400 leden telt. Dat is bijna eenderde van de bevolking van het Oosterscheldedorp. Voor de nieuwbouw is in eigen kring al 4 miljoen ingezameld. De bouw van de kerk is begroot op zo’n 13 miljoen euro.