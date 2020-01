Sneller zwanger worden dankzij digitaal leefstijlprogramma

Nieuwe online programma’s met leefstijladviezen op maat moeten mensen gaan helpen om gezond te leven.

Een gezonde leefstijl is niet alleen belangrijk ter voorkoming van allerlei ziekten later in het leven, maar speelt ook een rol rondom de zwangerschap. Daarom lanceerde het Erasmus Medisch Centrum woensdag als eerste academische ziekenhuis ter wereld een digitaal platform met persoonlijke programma’s: MijnLeefstijlZorg.nl.

Op het platform zijn programma’s te vinden voor vier verschillende doelgroepen: patiënten met hart- en vaatziekten, patiënten met diabetes, stellen met een kinderwens en stellen die een kind hebben gekregen. Elk programma start met het bevragen van iemands voedings- en leefstijlgewoonten. Na het invullen van een vragenlijst krijgt een deelnemer een jaar lang gezondheidsadviezen op maat aangereikt.

Prof. dr. Régine Steegers-Theunissen, hoogleraar periconceptie-epidemiologie aan het Erasmus MC, is initiatiefnemer van de programma’s.

Waarom heeft u de vier coachingsprogramma’s ontwikkeld?

„Omdat we weten hoe moeilijk het is voor mensen om hun gedrag blijvend te veranderen. Voor stellen met een kinderwens bestaat SlimmerZwanger.nl al sinds 2011. Voor het eerste jaar na de geboorte hebben we in 2014 SlimmerEtenMetJeKind.nl gelanceerd. Nu hebben we deze programma’s opgenomen in een nieuw platform met twee nieuwe programma’s voor patiënten met hart- en vaatziekten en met diabetes.”

Waarom is een gezonde leefstijl belangrijk?

„We weten al tientallen jaren dat een gezonde leefstijl de kans op hart- en vaatziekten en diabetes sterk verlaagt. Echter, na jarenlang onderzoek blijkt ook dat hiermee de kans toeneemt om zwanger te worden en een gezond kind te krijgen dat beter opgroeit en gezonder ouder wordt.

Zo hebben stellen –vrouwen én mannen– die stoppen met roken een grotere kans om in verwachting te raken en een gezond kind te krijgen. Het blijkt ook dat deze mensen om deze reden meer gemotiveerd zijn om hun gedrag te veranderen.”

Hoe effectief zijn de programma’s?

„We hebben SlimmerZwanger voor stellen met een kinderwens uitgebreid geëvalueerd in studies met een paar duizend deelnemers. Daaruit blijkt dat mensen die zo’n programma volgen hun leefstijl duidelijk verbeteren en dat vrouwen sneller zwanger worden. Dit geldt ook voor stellen die een vruchtbaarheidsbehandeling ondergaan. Ook zorgverleners waarderen de programma’s, omdat ze eenvoudig in de zorg zijn in te passen.

We verwachten dat de programma’s voor patiënten met hart- en vaatziekten of diabetes ook heel effectief zijn, omdat die met een team van deskundigen zijn ontwikkeld, waaronder een internist, een diëtist en een gedragswetenschapper.”

Hoe werkt een programma precies?

„Na registratie beantwoord je een aantal vragen over wat je eet of drinkt, hoeveel je slaapt, of je rookt en wat voor werk je doet. Vervolgens wordt er door een algoritme een coachingsprogramma op maat samengesteld. Wekelijks krijg je via je mobiel maximaal drie tips aangeboden, zoals: neem extra fruit mee naar je werk, slaap langer of ga meer bewegen. Ook zitten er recepten bij, om gezond eten te bevorderen. Elke zes weken wordt geëvalueerd hoe je het doet.”

Miljoenen Nederlanders zouden er baat bij kunnen hebben. Is dat ook wat jullie beogen?

„Daar hopen we wel op. Sterker nog, we hebben een Engelstalige versie ontwikkeld, zodat ook Engelstaligen en andere landen ervan kunnen profiteren. Het programma voor mensen met hart- en vaatziekten kan ook nuttig zijn voor gezonde mensen, ter voorkoming van die aandoeningen.

Gezonde voeding en leefstijl dragen bij aan een betere kwaliteit van ei- en zaadcellen. Bij een zwangerschap beïnvloeden die zo de gezondheid van komende generaties. Dat betekent een geweldige investering in de maatschappij.”