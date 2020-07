Nieuw middel tegen Covid-19 kansrijk

Wetenschappers van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem en het Mount Sinai Hospital in New York zeggen dat zij mogelijk een middel hebben gevonden om de gevolgen van Covid-19 tegen te gaan.

Dat heeft de Hebreeuwse Universiteit dinsdag bekendgemaakt. De afgelopen drie maanden hebben prof. Ya’akov Nahmias en Benjamin ten Oever in het Mount Sinai Medical Center in New York onderzocht hoe SARS-CoV-2 zich reproduceert in de longen. SARS-CoV-2 is de wetenschappelijke naam voor het coronavirus.

Bij hun onderzoek bleek dat het coronavirus de normale verbranding van koolhydraten voorkomt. Het gevolg is dat zich grote hoeveelheden vet ophopen in de longcellen. Het virus heeft dit nodig om zich voort te planten.

Het onderzoeksteam keek vervolgens naar medicijnen die al door de Amerikaanse dienst voor voedsel en medicijnen (FDA) zijn goedgekeurd. Het bleek dat de resultaten van de toepassing van fenofibraat (Tricor) veelbelovend waren. Door de longcellen toe te staan veel vet te verbranden, wordt het vermogen van SARS-CoV-2 om zich te reproduceren geblokkeerd. Na vijf dagen bleek het virus bijna geheel verdwenen. De teamleden hopen dat klinische studies over enkele weken in de VS en Israël kunnen beginnen.

Intussen hebben Amerikaanse wetenschappers van het Nationaal Instituut voor Allergieën en Infectieziekten dinsdag gezegd een experimenteel vaccin van het farmaceutische bedrijf Moderna tegen het coronavirus goed is aangeslagen bij de 45 proefpersonen en bij allen voor antistoffen heeft gezorgd. Daarnaast hebben de proefpersonen geen last gehad van noemenswaardige neveneffecten. Het vaccin wordt nu bij een volgende groep proefpersonen getest in de leeftijd boven 55 jaar.