„Etiketten multivitamines misleidend”

Veel multivitaminesupplementen die bedoeld zijn voor peuters blijken of te lage of juist te hoge doses vitamines te bevatten. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond, dat donderdag werd gepubliceerd.

Veel ouders geven hun kinderen multivitamines ter aanvulling op hun voeding, omdat ze bang zijn dat hun kroost anders te weinig vitamines binnenkrijgt. Met name peuters hebben nogal eens de neiging om een gezond groenteprakje te versmaden. Het lijkt dan een verstandige keus om het dreigende vitaminetekort op te vangen met multivitaminepillen.

Toch is het opletten geblazen. Bijna de helft van de 37 geteste vitaminesupplementen blijkt (veel) te weinig vitamine D te bevatten, de enige vitamine waarvan bewezen is dat kinderen van nul tot vier jaar daar extra van nodig hebben. Een tekort aan vitamine D kan rachitis veroorzaken, een zeldzame botziekte.

Daarentegen hebben sommige multivitamines juist te hoge vitamineconcentraties. ”Omnivit Junior Gummies” bevat een onaanvaardbare dosering van vitamine A. En zowel ”New Care Supplements Multi kinderen” als ”Nurin Supplements kinder multivitaminen & mineralen” bevatten te hoge concentraties foliumzuur (vitamine B11).

Vergiftiging

Te hoge concentraties wil in dit geval zeggen dat de doseringen hoger zijn dan de aanvaardbare bovengrens zoals vastgesteld door de Europese Voedselveiligheid Autoriteit (EFSA). Te veel vitamine A binnenkrijgen kan vergiftiging veroorzaken; te veel foliumzuur kan ervoor zorgen dat een eventueel vitamine B-tekort niet wordt opgemerkt.

Het rapport van de Consumentenbond geeft aan dat de etiketten van multivitamines misleidend zijn. Een goede multivitamine kiezen voor je peuter is daarom „om meerdere redenen een bijna onmogelijke opgave.”

Zo zijn de aanbevolen dagelijkse hoeveelheden (ADH) die op het etiket van multivitamines voor kinderen vermeld worden, gebaseerd op de behoefte van volwassenen. Peuters hebben vaak veel minder vitamines nodig dan volwassenen. Staat er 100 procent vitamine B12 op een multivitamine voor peuters, dan zit er in feite 400 procent van de ADH voor peuters in.

Ook zijn de leeftijdsaandoeningen vaak onduidelijk. Alleen ”Optimax kinder D” multivitamines vermeldt als leeftijd nul tot vier. Bij andere multivitamines staat vaak 1+, 2+ of 3+. Het is dan onduidelijk tot welke leeftijd dit supplement bedoeld is. Alleen kinderen tot drie jaar hebben 10 microgram vitamine D nodig, op vierjarige leeftijd is die aanvulling eigenlijk al te hoog.

Tot slot staan er misleidende claims op de etiketten. Op bijna alle multivitamines staat ”ondersteunt het immuunsysteem.” Die claim gaat echter alleen op als je peuter een vitaminetekort heeft dat met het supplement wordt opgeheven. Peuters hebben zelden een vitamine C-tekort, extra vitamine C binnenkrijgen verhoogt hun weerstand dan niet.