Nieuw Oranjeboompje voor Grote Kerk Leeuwarden

Het Oranjepoortje van de Grote Kerk in Leeuwarden krijgt weer een Oranjeboompje. Burgemeester Sybrand Buma zal het boompje op 13 maart onthullen. Het vorige Oranjeboompje werd in oktober 2018 ontvreemd, vermoedelijk door koperdieven.

Het nieuwe boompje is gemaakt in opdracht van de kerkrentmeesters van de Grote Kerk. Het Oranjepoortje werd in 1663 gebouwd als ingang voor de Friese stadhouders van Oranje-Nassau. Bovenop het poortje werd een koperen ornament geplaatst, in de vorm van een boompje. Het boompje werd later verwijderd, maar in 1948 kwam een nieuw exemplaar terug, ter gelegenheid van de restauratie van de stadhouderlijke grafkelders en het vijftigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. Dit boompje werd in 2018 gestolen.