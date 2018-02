Conflict splijt Bijbelschool De Wittenberg

Bestuur en het personeel van Bijbelschool de Wittenberg in Zeist zijn in een conflict verwikkeld over de toekomst van de onderwijsinstelling en de bijbehorende studentengemeenschap.

Woensdagmiddag maakte het bestuur door middel van een persbericht bekend dat De Wittenberg de huidige onderwijsprogramma’s afbouwt. Het dienstverband van de huidige directeur, Martin de Kock, wordt niet verlengd. De Kock trad twee jaar geleden aan. Hij wordt opgevolgd door interim-directeur Peter Oudshoorn. Vrijwel gelijktijdig met de mededeling van het bestuur, stuurde docent Martin Tensen namens „het totale personeel” een persbericht rond. Daarin staat dat de werknemers het oneens zijn met het bestuur.

Het personeel is dinsdag op de hoogte gebracht van het besluit om de éénjarige opleiding aan de Bijbelschool en de tweejarige jongerenwerkersopleiding „zo snel mogelijk te sluiten.” Als reden daarvoor voert het bestuur aan dat het aantal studenten in de afgelopen jaren is teruggelopen. Desgevraagd zegt bestuursvoorzitter J. G. van Oord woensdagmiddag dat De Wittenberg in het afgelopen cursusjaar een fors verlies heeft geleden. De instelling trekt volgens hem onvoldoende studenten om een rendabele bedrijfsvoering mogelijk te maken.

Tegelijk zijn het volgens Van Oord vooral noodzakelijke onderwijsvernieuwingen geweest die voor een eenmalig verlies van meer dan een ton zorgen. Momenteel volgen 40 studenten een opleiding aan De Wittenberg. Van Oord spreekt van een „time-out”. Hij zegt dat De Wittenberg op termijn de onderwijsactiviteiten in een nieuwe vorm gaat voortzetten.

Volgens Tensen ziet het personeel ziet in tegenstelling tot het bestuur juist een opgaande lijn. „De flow is terug. (...) Het aantal aanmeldingen voor het nieuwe schooljaar is in het 46-jarig bestaan van de opleiding zo ver van tevoren nog nooit zo hoog geweest”, stelt docent Tensen in het persbericht. Hij stelt dat de personeelsleden lovend zijn over de inzet van directeur De Kock. Wat zij volgens hem het bestuur kwalijk nemen, is dat de beslissing om de onderwijsprogramma’s te stoppen „hoofdzakelijk op financiële gronden” werd genomen, „met onvoldoende oog voor de visie van De Wittenberg.” Bovendien zijn de financiën in deze instelling –die het deels van giften moet hebben– altijd al zorgelijk geweest, zo stellen de personeelsleden. „Toch heeft God altijd voorzien.” Verder stelt Tensen dat het personeel het bestuur verwijt dat er geen raad van toezicht bestaat die het bestuur controleert en waarbij het personeel terecht kan. Anders zou „van de huidige wanorde geen sprake zijn geweest.”

De studenten die op dit moment aan De Wittenberg studeren, krijgen de garantie dat zij hun opleiding af kunnen maken. Van Oord wilde woensdag nog geen mededelingen doen over hoe het verder moet met de Bijbelschool. Dat jongeren geestelijke vorming en training nodig hebben, staat voor hem vast. Er moet onderzoek komen naar de manier waarop De Wittenberg die missie het beste vorm kan geven. Daarvoor is de Bijbelschool in gesprek met andere organisaties en onderwijsinstellingen.

Het personeel noemt volgens Tensen de onderwijsvernieuwing zoals die is ingezet veelbelovend en wijst erop dat die pas op termijn de verwachte vruchten af kan werpen. Er zou geen enkel „financieel, sociaal of technisch plan” zijn. „Niemand weet dus wat deze stap De Wittenberg gaat brengen/kosten.” De onroerende goederen van de Bijbelschool, waaronder het schoolgebouw aan de Krakelingweg in Zeist, staan volgens Tensen voor miljoenen in de boeken. Hij stelt daarom dat het personeel hoopt dat het bestuur alsnog besluit om op te stappen.