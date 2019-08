Droom van maanlanding werd werkelijkheid

Eeuwenlang konden mensen niet anders dan omhoogkijken en fantaseren over reizen naar de maan. De Franse sciencefictionschrijver Jules Verne bedacht in 1865 een kanon om mensen mee naar de maan te lanceren. Zijn Britse evenknie H. G. Wells liet in 1901 in zijn boek de eerste mensen op de maan lopen. Vijftig jaar geleden werd die droom werkelijkheid: Neil Armstrong en Buzz Aldrin zetten voet op de maan. Maar daaraan ging een hele strijd vooraf.

De basis voor de maanlanding werd gelegd in nazi-Duitsland, schrijft Rod Pyle in ”Maanmissies”. In Peenemünde bouwde raketgeleerde Wernher von Braun de V2-raketten. Toen de eerste op Londen neerkwam zou Von Braun hebben gezegd: „De raket werkte perfect, maar kwam neer op de verkeerde planeet.” Na de oorlog ging hij aan de slag in de Verenigde Staten.

Terwijl de Amerikanen worstelden om hun eerste satelliet in de ruimte te brengen, zette de Sovjet-Unie de ‘vrije wereld’ in zijn hemd. In 1957 lanceerden ze hun eerste Spoetnik. Met succes.

De Sovjet-Unie wist één klap de koppositie te veroveren door te werken met relatief eenvoudige techniek. Keer op keer troefden ze de Amerikanen af. Het eerste dier in de ruimte was het hondje Laika. De eerste mens in de ruimte? Joeri Gagarin. De eerste mens in een baan om de aarde? German Titov. De eerste ruimtewandeling? Die maakte Aleksej Leonov. „De NASA was nerveus, het Congres woedend”, schrijft Pyle.

Het tij keerde echter ten gunste van de Amerikanen. Het eerste Russische maanschip Soyoez I ging in vlammen op, hoofdontwerper Sergej Koroljov overleed in 1966, en de N1-maanraket –met dertig motoren– explodeerde in een enorme vuurbal. „Zo spatte de Sovjetdroom in één klap uiteen.”

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA werkte gestaag aan een technologisch geavanceerder project. En met meer oog voor de veiligheid van haar mensen. De Amerikanen testten en perfectioneerden hun Saturnusraketten voortdurend. Met succes. De geslaagde maanlanding is daarvan het beste bewijs.

Wie alles van de voorgeschiedenis en het verloop van de maanlanding wil weten, kan uitstekend terecht bij ”Maanmissies”. Pyle beschrijft alles zeer gedetailleerd, soms met letterlijke transcripties van gesprekken.

Behalve een rijk geïllustreerd handboek koopt de lezer ook zijn eigen missie naar de maan. Sommige pagina’s zijn voorzien van een interactief pictogram. Wie met de Moonapp zo’n pictogram scant, kan de geschiedenis herbeleven met augmented reality, videoclips activeren, de originele documenten lezen en virtueel rondkijken in de ruimtevaartuigen.

Maanmissie, Rod Pyle; Fontaine uitgevers; 176 blz.; € 29,99.