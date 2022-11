De RD-actie richt zich dit keer op de moeilijke positie van christenen in het Midden-Oosten. Om precies te zijn: in Syrië, Libanon en Noord-Irak. Over die laatste regio leest u hier meer. Uit de verhalen wordt één ding helder: het water staat met name de Assyrische christenen aan de lippen. De steun die Stichting Ismaël via de RD-actie van u vraagt verdienen ze dubbel en dwars.