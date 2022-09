Autofabrikant Rivian is donderdag bijna 11 procent meer waard geworden op de beurs in New York. Beleggers reageerde positief op een samenwerking met Mercedes-Benz in Europa. De belangrijkste graadmeters eindigden hoger nadat kopstukken van de Federal Reserve de boodschap dat ze alles doen om de hoge inflatie te bestrijden nog maar eens herhaalden.