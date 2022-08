Just Eat Takeaway en Prosus in belangstelling op rustig Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht vrijdag onder meer uit naar maaltijdbezorger Just Eat Takeaway en techinvesteerder Prosus. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl verkoopt zijn belang in iFood aan Prosus voor 1,5 miljard euro. Bij goede prestaties van iFood kan de overnamesom oplopen tot 1,8 miljard euro. Just Eat Takeaway herhaalde tevens actief te blijven werken aan een volledige of gedeeltelijke verkoop van het Amerikaanse dochterbedrijf Grubhub.