De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft in eigen land een golf van kritiek over zich heen gekregen na een interview eerder deze week met The Washington Post. Daarin zei hij dat hij vorig najaar al „grimmige waarschuwingen” van de Verenigde Staten kreeg over een oorlogsdreiging vanuit Rusland, maar deze niet openbaar maakte „uit angst dat Oekraïners het land massaal zouden verlaten”.