De boerenpride in Stroe was nauwelijks voorbij, of uit het Gelderse provinciehuis rolde een topgeheim op straat. Stroe zou op termijn weleens een megastad kunnen worden. Het dorp kleurde rood van woede. De aap kwam dus uit de mouw. Apekool, reageerden de bestuurders geschrokken. Het kwaad was geschied.