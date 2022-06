IEA: toenemende interesse kernenergie door energiecrisis

In veel landen groeit de interesse in het gebruik van kernenergie vanwege de hoge energieprijzen en de zorgen over de energievoorziening als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Dat schrijft het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in een rapport. Het is dan wel van belang dat overheden met goede regelgeving komen om ervoor te zorgen dat nieuwe centrales veilig en duurzaam ingezet kunnen worden. Ook moeten die centrales worden gebouwd zonder grote vertragingen en enorme kostenoverschrijdingen, aldus het IEA.