Mbo’ers zijn onmisbaar in de samenleving. Maar de maatschappij beseft dat veel te weinig. Daarover zijn vijf mbo-studenten van het Hoornbeeck College in Apeldoorn het eens. Ze gaan in gesprek naar aanleiding van recent onderzoek van het RIVM en het Amsterdam UMC over het mentaal welzijn van mbo’ers in coronatijd.