De kosten voor het levensonderhoud in het Verenigd Koninkrijk zijn in mei verder opgelopen tot een nieuw hoogtepunt in ruim veertig jaar. De Britse inflatie kwam in mei uit op 9,1 procent, meldt het Britse statistiekbureau. In april bedroeg de inflatie al 9 procent, waarmee de consumentenprijzen de sterkste stijging lieten zien sinds 1982.