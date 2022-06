Toen ik in 1986 de verpleeghuiswereld binnenstapte, deelden vier bewoners één slaapkamer. De afdeling bestond uit een lange gang met aan de ene kant de slaapkamers en aan de andere kant de douches en bergruimten. Aan het einde was een gezamenlijke huiskamer voor dertig bewoners. Dit plaatje is inmiddels ondenkbaar.