Lydia Sterkenburg (17) is leerling van de Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem en doet deze weken havo-examen in zeven vakken: wiskunde-B, scheikunde, natuurkunde, biologie, Nederlands, Engels en aardrijkskunde. De laatste weken maakte ze proefexamens. Gisteren en vandaag stonden aardrijkskunde en wiskunde op het programma. Examenkoorts heeft ze niet. „Ik ben er klaar voor.”