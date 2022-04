Wie besluit om ouders en kinderen van elkaar te scheiden, moet goed weten waar hij aan begint. Voor zo’n ingrijpend besluit moet een zwaarwegende reden zijn. In Nederland ziet de Kinderbescherming die reden zo’n 20.000 keer per jaar. Het kind wordt dan uit huis geplaatst omdat de kinderrechter vaststelt dat het om wat voor reden ook in zijn ontwikkeling is bedreigd.