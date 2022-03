Mijn cliënte zit met een dilemma. Nadat ze een borst- en kaakoperatie heeft gehad en ook nog een corona-infectie heeft doorgemaakt, is ze ontzettend moe. Werken zit er voorlopig niet in en het huishouden doen kost haar de nodige energie. Zelfs de warme maaltijd schiet er vaak bij in. Maar dat niet alleen. Ook is ze snel overprikkeld, wat haar belemmert in haar sociale contacten.