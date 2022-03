De grote Chinese technologiebedrijven stonden vrijdag onder druk op de beurs in Hongkong. De zorgen over een hardere aanpak van de techsector in China staken de kop weer op. Ook wordt gevreesd dat Chinese bedrijven, waaronder voornamelijk techondernemingen met dubbele beursnoteringen, hun noteringen op Wall Street verliezen door strengere regels in de Verenigde Staten.