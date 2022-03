Oppositievoerder Rusland wil dagelijks protest tegen invasie

De gevangenzittende Russische oppositievoerder Aleksej Navalni heeft opgeroepen tot dagelijks protest in Rusland tegen de Russische invasie in buurland Oekraïne. De beweging rond de Kremlin-criticus riep de Russen onlangs al op tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Navalni wil ook dat mensen elders op de wereld, „in Belarus of aan de andere kant van de planeet”, zich elke dag op het belangrijkste plein van hun stad verzamelen. „We kunnen niet langer wachten”, twittert hij.