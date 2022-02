Sneller herstellen op stille ic-kamer

Hoewel we slapeloze nachten kunnen hebben (Psalm 77) en niet lui mogen zijn (Spreuken), spreekt de Bijbel ook positief over de slaap (Psalm 127). We kennen allemaal de helende kracht van slapen als we ziek zijn. Slaapgebrek in het ziekenhuis heeft daarom een negatieve invloed op de mentale toestand en herstelduur van patiënten. Met name op de intensive care is het soms echter nogal een kakofonie van piepjes en alarmen, ook ’s nachts. De laatste jaren is er daarom meer aandacht voor de ‘stille ic’: eenbedskamers met een minimale hoeveelheid alarmen en verstoringen ’s nachts.