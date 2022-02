Artsen: centralisatie kinderhartchirurgie risico bij ongeval kind

Als een voorgenomen centralisatie van kinderhartchirurgie op twee locaties in Nederland doorgaat, kan dat leiden tot een verminderde toegang tot levensreddende behandelingen na een ongeval voor kindpatiënten in verder gelegen plekken in Nederland. Deze zorg leeft bij de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT), die hier een brief over heeft gestuurd naar het ministerie van Volksgezondheid en naar de Tweede Kamer.