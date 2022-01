Wie beroept nu een predikant met strafblad? Betrokkene zelf verstopt zijn verleden niet. Ooit haatte hij hartgrondig alles wat christelijk is. Zijn missie was de Kerk vernietigen te en de wereld van christenen te zuiveren. Er gebeurde echter een wonder. De vervolger werd volgeling van Jezus en bezield verkondiger van het Evangelie. Maar zijn verleden achtervolgde hem. Was hij niet een wolf in schaapskleren?