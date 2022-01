Moeten ouders instemmen met de grondslag van de school of is respecteren voldoende? Christelijke scholen maken verschillende keuzes als het gaat om hun toelatingsbeleid. Eén ding is zeker: de praktijk is genuanceerder dan de woorden ”open” en ”gesloten” doen vermoeden. Vier onderwijsbestuurders bieden een blik achter hun beleid.