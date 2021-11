Creditcardbedrijf Visa is woensdag lager gezet op Wall Street. De creditcards van het bedrijf die in het Verenigd Koninkrijk zijn uitgegeven worden vanaf volgend jaar niet meer geaccepteerd door webwinkel Amazon. Dat bedrijf vindt dat de kosten die Visa in rekening brengt, die na de brexit flink zijn opgeschroefd, te hoog zijn.