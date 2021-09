Veel minder ondertekenaars vernieuwd Bangladesh-akkoord

Het aantal ondertekenaars van het vernieuwde Bangladesh-akkoord, dat waakt over de gezondheid en veiligheid van arbeiders in de omvangrijke textiel- en kledingindustrie in dat land, is sterk afgenomen. Zo’n 77 kledingmerken hebben hun krabbel gezet onder de nieuwe afspraken die per woensdag ingaan, waaronder grote merken als H&M, Zara-moeder Inditex en C&A. Dat is veel minder dan de ruim 200 kledingmerken die in 2013 hun handtekening onder de eerste versie van het akkoord zetten.