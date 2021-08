De Duitse sociaaldemocratische SPD is voor het eerst in vijftien jaar het conservatieve blok CDU/CSU van bondskanselier Angela Merkel voorbijgegaan in de peilingen. De SPD heeft volgens de peilingen 23 procent van de kiezers achter zich en het CDU/CSU 22 procent. De SPD wist het CDU/CSU zondag al te evenaren, toen de partijen gelijk met elkaar opgingen met 22 procent van de kiezers. Dat was de eerste keer sinds 2017.