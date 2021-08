Op de Amsterdamse aandelenbeurs gaat de aandacht dinsdag onder meer uit naar de kwartaalcijfers van speciaalchemiebedrijf Corbion en snellaadbedrijf Fastned. Ook houden beleggers de situatie rond het coronavirus in de gaten nu de Delta-variant zich snel verspreidt in veel landen. Strengere maatregelen om het virus in te dammen zouden het economische herstel kunnen vertragen.