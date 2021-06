Twintig politiemannen van het korps in de Duitse deelstaat Hessen worden verdacht van het verspreiden van neonazistische propaganda in chatgroepen. De negentien die nog in actieve dienst zijn, zijn geschorst in afwachting van een mogelijk proces, meldt het Openbaar Ministerie. De politie deed woensdag een inval bij zes van hen, die net als de andere verdachten werken bij een commando voor speciale acties.