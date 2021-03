COC-demonstratie Krimpen: Houtzager wil vervolgstappen zetten

Als het aan de Rotterdammer Leon Houtzager ligt, betekent de demonstratie van zaterdag in Krimpen aan den IJssel niet het einde van zijn actie. Homobelangenorganisatie COC belegde het protest zaterdag tegen de visie op „de scheppingsorde” van ds. A. Kort van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland (OGGiN). Houtzager: „Waar we hier voor staan, speelt op heel veel plaatsen in de Biblebelt.”