Stille Zaterdag zou best wat stiller mogen zijn

Volgens de kerkelijke kalender is het vandaag Stille Zaterdag. Maar wie denkt daaraan? Op deze dag, ingeklemd tussen Goede Vrijdag en Pasen, is het bepaald niet zo stil als de naam doet vermoeden. Het maatschappelijk leven draait gewoon door. Velen zijn vaak zelfs drukker dan op andere zaterdagen, want de paasinkopen moeten worden gedaan. Van stilte dus geen sprake.