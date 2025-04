Militaire marsorder geen reden tot paniek

Opinie Commentaar

De Nederlandse krijgsmacht moet zich versneld in gereedheid brengen voor een eventuele inzet. Dat schrijft de hoogste militair van ons land, generaal Onno Eichelsheim, in een zogeheten dagorder. Die is verspreid onder alle ruim 76.000 medewerkers van defensie, zowel militair als burgerpersoneel.