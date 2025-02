Nederland kijkt positief naar deelname vredesmacht in Oekraïne

„We snappen dat we als Europa hier iets moeten", zei Schoof zaterdag op de grote veiligheidsconferentie in München.

Schoof noemt wel „twee heel belangrijke voorwaarden”. Het mandaat van zo'n missie moet „volstrekt helder” zijn. Met name over wat de militairen daar mogen doen als de Russen bijvoorbeeld prikaanvallen plegen: plaagstoten die een tegenstander in dubio brengen of terugslaan gerechtvaardigd is. En de troepen moeten kunnen rekenen op Amerikaanse „back-up. Want als het stevig uit de hand loopt in een situatie, moet je wel op de Amerikanen kunnen rekenen ten opzichte van Rusland.”

Een helder mandaat en Amerikaanse back-up zijn belangrijke voorwaarden, zegt Schoof

Die voorwaarden heeft Schoof de Amerikaanse Oekraïnegezant ook voorgelegd, zegt hij. Die zou een welwillende indruk hebben gemaakt. „Er wordt naar geluisterd, en er wordt geknikt.”

De Tweede Kamer moet te zijner tijd ook instemmen, tekende Schoof aan. Die riep eerder op om open en constructief over een vredesmacht te gaan spreken met de bondgenoten en daaraan mogelijk deel te nemen.

Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk lijken het voortouw te nemen in de plannen. Onder meer Baltische en Noordse landen hebben laten weten mogelijk mee te doen.

Defensie bekijkt al wat er mogelijk is, zei defensieminister Ruben Brekelmans zaterdag in München. Hoeveel militairen er nodig zouden zijn is volgens hem nog moeilijk te bepalen, ook al noemen deskundigen forse aantallen. Dat hangt onder meer af van de omvang van het eigen leger van Oekraïne, welke rol de internationale troepenmacht precies krijgt en wat de VS bereid zijn te doen.

Brekelmans waarschuwt ook dat de missie niet ten koste moet gaan van de verdediging van NAVO-landen als de kwetsbare Baltische staten, die aan Rusland grenzen.

Spoedoverleg

Premier Schoof schuift deze maandag met een aantal andere Europese regeringsleiders aan in Parijs voor spoedoverleg over de Amerikaanse plannen voor vredesonderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland en de rol van Europa. Het informele overleg is een initiatief van de Franse president Emmanuel Macron. Naast Schoof nodigde hij de leiders van Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Polen, Spanje en Denemarken uit, net als NAVO-chef Mark Rutte. Ook EU-kopstukken Ursula von der Leyen en António Costa zijn aanwezig.

Bij sommige Europese NAVO-landen is onrust ontstaan door de uitspraken van de regering-Trump. De afgelopen dagen leken de Amerikanen alvast verregaande concessies te doen aan Rusland, nog voordat vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne zijn begonnen. Daarnaast zei de Amerikaanse gezant voor Oekraïne en Rusland dat Europa niet aan tafel zal zitten tijdens de vredesonderhandelingen tussen de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Russische leider Vladimir Poetin.

De Tweede Kamer debatteert dinsdag met Schoof, Brekelmans en buitenlandminister Caspar Veldkamp over de ontwikkelingen ten aanzien van Oekraïne.