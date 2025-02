Meester onmisbaar op de basisschool

Opinie Commentaar

Het kan bijna niet anders of heel wat mensen die het onderwijs een warm hart toedragen maakten deze week een vreugdesprongetje: meer studenten kiezen voor de pabo en onder hen stijgt ook het aantal jongens. Dat is net zoiets als de zon die even door de wolken heen weet te dringen. Zo’n lichtstraal verwarmt, doet goed, geeft hoop.