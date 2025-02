Voedingswetenschapper Yneke Kootstra laat mensen spelen met koolhydraten

Het idee is dat experimenteren met koolhydraten je „metabool flexibeler” maakt. Dit betekent dat je lichaam makkelijker kan wisselen van bijvoorbeeld koolhydraatverbranding naar vetverbranding.

Een doorsnee dieetboek is ”Het koolhydraatdilemma” allerminst. Gebruikelijk is dat de auteur een bepaald dieet aanprijst. In dit boek mag de lezer daarentegen zelf kiezen wat hij wil proberen: voeding met veel, gemiddeld, weinig of bijna geen koolhydraten. Elke methode heeft z’n voor- en nadelen, is de gedachte, en het verschilt per individu welk dieet de beste fysieke en mentale prestaties oplevert.

Helemaal neutraal is Kootstra niet. Haar voorliefde voor het ketogeen dieet (maximaal 50 gram koolhydraten per dag) blijkt onder meer uit het feit dat het gedeelte hierover verreweg de meeste bladzijden telt. Ook laat ze daarin een aantal mensen vertellen over hun positieve ervaringen met dit dieet.

Het boek is extra interessant voor sporters. Kootstra noemt bijvoorbeeld vijftien voordelen van het ketogeen dieet voor sporters. Zo geeft het dieet volgens haar meer energie en kun je tijdens het sporten toe met alleen water of water met een beetje zout.

”Het koolhydraatdilemma” leest prettig. Dankzij de recepten in het boek kunnen lezers praktisch met de kennis aan de slag.

Kootstra weet waarover ze het heeft. Ze studeerde humane voeding aan Wageningen University, is directeur van de Academie Coaching en Leefstijl en voedingsdocent.

Het koolhydraatdilemma. Over voeding en presteren, Yneke Kootstra; uitg. Lucht; 272 blz.; € 29,95