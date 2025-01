Laten we nu een weinig dichter bij huis komen. Hoe is het met uw en mijn ziel? Ons is de geschiedenis nagelaten van Jakob, Job, David en Jeremia en andere kinderen Gods, dat zij zowel hun donkere als hun lichte tijden hadden. Met één uitspraak heeft de Heere Zelf ons gezegd wat de toestand van Sion is. „Doch Sion zegt: De Heere heeft mij verlaten en de Heere heeft mij vergeten” (Jesaja 49:14). Dit was de toestand van Sion vanouds: Sion, de gemeente van de levende God, die Hij gekocht heeft met Zijn dierbaar bloed, Zijn gekochte kudde, Zijn dierbaar huisgezin, met bloed verlost en onderwezen door Zijn Geest. Maar er zijn tijden en gelegenheden wanneer de Heere Zijn aangezicht verbergt, en dan wordt Sion bevreesd dat God is heengegaan. Als dit het geval is bij een arm kind van God, dan kan hij de taal van zoet vertrouwen niet toepassen en zeggen: „Mijn Liefste is mijn en ik ben Zijn.” Alle mensen in de wereld kunnen het hem niet leren om te zeggen: „Mijn Liefste is mijn.” Alle mensen in de kerk kunnen er hem niet toe brengen en hem overreden om dit met zijn ganse hart en ziel te zeggen. Wat een gezegend zaak is het dat de Heere deze les leert.

John Warburton,

predikant te Trowbridge

(”Preek over Hooglied 2:16b”, uitgave 1976)