De beving vond dinsdag plaats in het Chinese gebied Tingri, ongeveer 80 kilometer ten noorden van de Mount Everest. De schok was ook voelbaar in de Nepalese hoofdstad Kathmandu en in delen van India. Volgens de Chinese geologische dienst had de beving een kracht van 6.8, de US Geogolical Survey meldt een kracht van 7.1.

„Vele gebouwen” stortten volgens de Chinese media in. Op beelden is te zien hoe reddingswerkers het puin doorzochten. De autoriteiten zeggen dat meer dan 3500 hulpverleners zijn ingezet. Het vriest in Tingri; de temperatuur kan volgens de Chinese meteorologische dienst zakken tot -20.

Tibetaanse organisaties in Nederland maken zich grote zorgen. „Na de eerdere aardbeving in 2010 in Tibet kwam de hulp van China pas laat op gang”, zegt WangpoTethong, directeur van The International Campaign for Tibet. „Bewoners van het gebied begonnen zelf met hulpacties. De hulp van de Chinese autoriteiten sloot daar niet goed op aan.”

Consulaire bijstand

The International Campaign for Tibet is een Europese organisatie die zich inzet voor mensenrechten in Tibet, dat in 1951 door China werd ingelijfd en nu als autonome regio geldt. Contact met familie in Tibet is lastig, zegt Tethong. „Wie praat met mensen in het buitenland kan door het Chinese regime worden beschuldigd van het delen van ”staatsgeheimen”. Tibetanen in het buitenland proberen vooral via sociale media te achterhalen hoe het gaat in de regio.

Nederlandse reisorganisaties zeggen dat ze op dit moment geen reizigers in Tibet hebben. Ook het ministerie van Buitenlandse Zaken meldde dat er vooralsnog geen verzoeken voor consulaire bijstand zijn binnengekomen van Nederlanders in het getroffen gebied.