Bij het zien van de foto’s denkt u: de jongen krijgt een speeltje in de hand gedrukt. Nee! Wat het ventje hier krijgt is een audiobijbel. Een MP3-speler waarop tientallen verhalen uit de kinderbijbel zijn ingesproken. Het apparaatje loopt op zonne-energie. In het zonovergoten Guinee-Bissau, waar vooral geluisterd wordt in plaats van gelezen, is zoiets goud waard.